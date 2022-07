VfB Stuttgart Alles klar mit Juan José Perea

Zehn Tore in der vergangenen Saison

Perea ist von Haus aus Mittelstürmer, spielte einst in der Nachwuchsabteilung des FC Porto, später bei Panathinaikos Athen. In der vergangenen Saison erzielte er in 23 Ligaspielen sechs Treffer und bereitete drei weitere vor. In den Play-offs folgten weitere vier Tore.