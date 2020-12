Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart Mit dieser Aussage verzückt der VfB-Torschütze das Netz

Als der österreichische Stürmer in der 80. Minute den Platz betrat, war drei Minuten zuvor das 0:2 für die Eisernen gefallen und kaum einer hätte mehr gedacht, dass die Stuttgarter die Partie drehen könnten. Doch dann kam die Zeit des Sasa Kalajdzic. In der 85. Minute köpfte er den Ausgleich, in der letzten Spielminute nahm er nach einem langen Zuspiel von Daniel Didavi den Ball mustergültig an und verwandelte eiskalt zum 2:2-Endstand.