VfB-Sportvorstand warnt Thomas Hitzlsperger: „Die Leute werden sich abwenden vom Fußball“

Die Corona-Krise, so der VfB-Vorstand, setze dem Fußball zu. Doch in Stuttgart sei gut darauf reagiert worden. „Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie sind Spieler zu mir gekommen und haben gefragt: ,Wir wollen auch spenden, wo können wir unser Geld hingeben?’ Mitarbeiter haben auf Geld verzichtet, Spieler haben verzichtet. Da haben wir einen Beitrag geleistet, aber es wird noch sehr lange gehen und die Geduld, die brauchen wir“, sagte Hitzlsperger in dem SWR-Interview. Bedauerlich sei gewesen, dass durch Corona der Sieg der Stuttgarter auf den Straßen Berlins nicht richtig gefeiert werden konnte. „Das ist schade in einer Phase, in der es die Mannschaft so sehr verdient hat, gefeiert zu werden.“