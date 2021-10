VfB-Sportdirektor Sven Mislintat Darum wäre Thomas Hitzlsperger ein guter DFB-Präsident

„Thomas Hitzlsperger macht bei uns einen top Job. Es ist ihm ganz wichtig, den Club weiterzubringen, so lange er da ist. Das merkt man jeden Tag“, meinte Mislintat, „ich glaube schon, dass er ein guter DFB-Präsident wäre, ohne ihn dorthin schieben zu wollen. Er ist wunderbar darin, Menschen in ihren Qualitäten und Expertisen wirken zu lassen, nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen. Das ist eine ganz, ganz große Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender.“ Und natürlich eine Fähigkeit, die auch an der Spitze eines Verbandes nicht ganz unwichtig ist.