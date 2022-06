VfB-Profis in der Nations League Stromausfall in Wien, Kroatien ohne Sosa

Ohne den angeschlagenen VfB-Linksverteidiger Borna Sosa hat sich Kroatien im zweiten Spiel der Nations-League-Gruppe 1 von Frankreich 1:1 (0:0) getrennt. Zunächst gingen die Franzosen durch einen Treffer von Mittelfeldspieler Adrien Rabiot in Führung (52.), dann erzielte der Hoffenheimer Andrej Kramaric in Split per Elfmeter den Ausgleich für die Hausherren (88.).