VfB-Profis feiern Sieg auf Instagram „Die beste Art ins Wochenende zu starten“

Auch Borna Sosa freut sich über die drei Punkte in der Mercedes-Benz Arena.

Besonders geschmeckt hat dieser Heimerfolg Abwehrchef Waldemar Anton.

Orel Mangala freut sich nicht nur über die drei Punkte in der Heimat, sondern über auch über das Timing – mit Grüßen an den Kapitän, der bereits in der ersten Hälfte verletzungsbedingt vom Platz musste.

Nach einem Sieg lässt sich das Jubiläum trotz Verletzung einfach besser feiern.

Gleich mehrere Profis würdigen die starke Teamleistung:

Auch Konstantinos Mavropanos feiert den Sieg.

Und Philipp Förster bringt es auf den Punkt:

Mit einem Heimsieg kann es aus Sicht der VfB-Profis auch am kommenden Mittwoch weitergehen, wenn die Schwaben im DFB-Pokal den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach empfangen.