VfB-Jugend Matthieu Delpierre ist zurück beim VfB

Seine sportliche erfolgreichste Zeit verbrachte der ehemalige U 21-Nationalspieler Frankreichs beim VfB, den er 2012 in Richtung Hoffenheim verließ. Dort wurde Matthieu Delpierre dann wie diverse Kollegen in der Ära des TSG-Trainer Markus Gisdol in die so genannte „Trainingsgruppe 2“ verbannt. Über den FC Utrecht ging es für den 1,93 Meter großen Verteidiger letztlich nach Australien – und nach dem Karriereende wieder zurück nach Stuttgart.