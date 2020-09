VfB II gegen KSV Hessel Kassel So lief der Regionalliga-Auftakt mit Holger Badstuber

In der ersten Hälfte gestaltete sich die Begegnung ausgeglichen. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, Fehler in der Defensive zu vermeiden. So ging es torlos in die Kabinen. Dies sollte sich im zweiten Durchgang ändern. Der starke KSV-Stürmer Sebastian Schmeer brachte die Gäste in der 55. Spielminute in Führung. Elf Minuten später erhöhte der eingewechselte Lukas Iksal auf 2:0 für die Hessen. Den Stuttgartern gelang es nicht, den Rückstand aufzuholen und so musste das Team gleich am ersten Spieltag eine Niederlage hinnehmen. Obendrein verletzte sich Linksverteidiger Florian Kleinhansl schwer, es besteht Verdacht auf Schlüsselbeinbruch.