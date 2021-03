VfB Stuttgart II gegen FC-Astoria Walldorf Fahrenhorst-Team lässt beim 3:1-Sieg viele Chancen liegen

Eben jener Joel Richter brachte den VfB II in der 20. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später klingelte es erneut im Kasten des Walldorf-Keepers Nicolas Kristof. Dieses Mal traf Richard Weil für die Roten. In der ersten Halbzeit hätte das Fahrenhorst-Team allerdings noch deutlich höher führen müssen, die Stuttgarter vergaben einige hochkarätige Chancen.