VfB gegen RB Leipzig Das könnte die Startelf von Pellegrino Matarazzo sein

Stuttgart - Kein Bundesligist wartet länger auf ein Tor als der VfB, schon drei Spiele lang (0:0 in Fürth, 0:1 in Köln, 0:5 gegen den FC Bayern) endeten sämtliche Angriffsbemühungen erfolglos. Ob sich das an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig ändert? Zumindest hat Pellegrino Matarazzo einen Plan. „Wir müssen frühzeitiger erkennen, wann Tempowechsel sinnvoll sind und wo sich Räume auftun“, sagt der VfB-Trainer, „wir wollen Mut zeigen.“ Dabei setzt er vor allem auf Sasa Kalajdzic. Der Stürmer hat indes nicht die besten Erinnerungen an RB Leipzig: Im Hinspiel verletzte er sich so schwer an der Schulter, dass er erst vor einer Woche sein Comeback feierte. Unterstützt werden könnte der Torjäger von Ömer Beyaz, dem nach seiner couragierten Leistung in Fürth ein Einsatz von Beginn an winkt.