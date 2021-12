VfB gegen FC Bayern Das könnte die Elf von Pellegrino Matarazzo sein

„Wir können mit breiter Brust in die Partie gehen“, erklärte der Coach, dessen Taktik klar ist: „Wenn wir nicht versuchen, Fußball zu spielen und offensiv etwas zu probieren, dann haben wir keine Chance.“ Zudem sei totale Konzentration gefragt. „Wir brauchen eine Wachsamkeit über 90 Minuten“, meinte Matarazzo, „und zwar in jeder Spielphase und in jedem Spielfeldbereich.“