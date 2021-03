Veto für Großbottwar Ambitioniertes Schnelllade-Vorhaben kommt nicht zustande

Großbottwar - Wenn das Thema E-Mobilität angehen – dann gleich richtig. So könnte man den Ansatz der Großbottwarer Stadtverwaltung umschreiben, die im vergangenen Sommer mit der EnBW eine erste Planung für bis zu zwei Schnellladesäulen im Stadtgebiet vorgestellt hatte. Die Säulen sollten „richtig Wumms“ haben, wie es Bürgermeister Ralf Zimmermann beschrieb. 150 oder 300 Kilowatt waren als Ladeleistung angedacht. Zum Vergleich: Die Säulen in der Marbacher Grabenstraße und am Kaufland in Steinheim kommen auf 50 Kilowatt. Jene in Murr, Erdmannhausen oder auch Beilstein auf 22 Kilowatt. 150er- und 300er-Säulen finden sich in der Region nur auf dem A81-Rasthof Wunnenstein.