Verzögerung in Großbottwar Bau der L 1115-Abbiegespur erst im Herbst

In den Startlöchern liegt nun das Verbandsbauamt. „Ist der Vertrag mit dem Regierungspräsidium unterschrieben, können wir am nächsten Tag die Ausschreibung absenden“, sagt Jürgen Ruoff. Bis die Arbeiten in einem Gesamtpaket vergeben werden können, braucht es etwa drei Monate – bevor etwa im Herbst tatsächlich die Bagger anrollen sollen. Sein Kollege Thilo Kiebler erklärte in der Sitzung des Technisches Ausschusses am Mittwoch, er rechne mit Bau und Fertigstellung der Abbiegespur irgendwann zwischen August und November. Die Kosten werden auf 485 000 Euro beziffert. Bezahlen muss dies die Stadt, da sie die Veränderung auf der Landesstraße wünscht.