Kirchberg - Ein Einbrecher ist in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Freitagmorgen in ein Gartenhaus im Gewann Eisenberg in Kirchberg eingedrungen. Er riss zunächst die Fensterläden aus der Verankerung und warf sie in die Weinberge. Anschließend stieg er durch das Fenster in das Wengerthäusle ein. Im weiteren Verlauf wurde an einem Anbau noch ein Holztor herausgerissen und mit diversen anderen Gegenständen ebenfalls in die angrenzenden Weinberge geworfen. Ein Vorschlaghammer wurde entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 071 91 / 90 90 entgegen.