Verwirrung auf kommunaler Ebene Eiszeit für Eisdielen – aber nicht überall

Marbach/Murr - Das Ludwigsburger Eiscafé Olivier wurde am Sonntag regelrecht überrannt. „Wir hatten acht Fahrzeuge im Einsatz und konnten trotzdem irgendwann keine telefonischen Bestellungen mehr annehmen“, berichtet Tiziano Olivier. Nur noch Bestellungen per WhatsApp seien abgearbeitet worden. Anders dagegen in Marbach und Murr: Sowohl das Eiscafé Silvana, als auch das Mille Miglia waren komplett dicht. Dabei hatte sich das Antonio Pierri vom Silvana ganz anders vorgestellt: „Wir haben am Donnerstag von der Stadt das Okay für einen Lieferservice bekommen und alles vorbereitet – am Freitag kam dann die Nachricht, dass Eisdielen komplett geschlossen bleiben müssen.“ Alles vorbereitet heißt: Sich überlegen, wie ein Lieferservice überhaupt funktionieren kann, Thermoboxen kaufen, Sahne und Früchte besorgen und produzieren. Die Unkosten: etwa 300 Euro, das eingesetzte Gehirnschmalz nicht näher bezifferbar.