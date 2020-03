Verwaltungsausschuss stimmt zu Stadt will Kraftwerk ans Netz lassen

In Sachen Artenschutz gingen die Verantwortlichen bereits in Vorleistung. Fachleute hatten ermittelt, dass auf dem Gelände, auf dem die Anlage entstehen soll, Zauneidechsen und Wechselkröten unterwegs sind. EnBW und Stadt lassen deshalb neue Lebensräume für die Tiere schaffen. Mit im Boot sind überdies Experten vom Kampfmittelräumdienst, wie der stellvertretende Bauamtsleiter Ralf Lobert auf Nachfrage mitteilt. „Im Zweiten Weltkrieg soll dort eine Flakstellung gewesen sein“, berichtet er. Deshalb wurde das Areal als Kampfmittelverdachtsfläche eingestuft. Im Boden könnten also theoretisch kriegerische Gerätschaften schlummern, was über einem Kraftwerk besonders heikel wäre. Praktisch seien bei der Untersuchung aber lediglich Autowracks entdeckt worden, betont Lobert. Der negative Befund im Hinblick auf etwaige Blindgänger hat ihn aber nicht überrascht. Schließlich sei an dieser Stelle nach dem Krieg ein Baggersee gewesen – und schon damals keine Granaten oder Ähnliches zum Vorschein gekommen. Hochwasser kann der Anlage zur Netzstabilität, die westlich des bestehenden Reservekraftwerks 3 hochgezogen wird, auch nichts anhaben. Das Gelände liegt außerhalb einer Zone, in der es statistisch gesehen alle 100 Jahre zu einer Überschwemmung kommt. Trotzdem wird wegen der weiteren Risikominimierung das Geländeniveau künstlich angehoben. „Zielsetzung ist es, mit dem neuen Geländeniveau circa 15 Zentimeter, mit der Netzstabilitätsanlage selbst circa 30 Zentimeter über dem Extremhochwasserstand zu liegen und damit die Funktionsfähigkeit der Anlage selbst im Falle eines extremen Hochwassers zu gewährleisten“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung.