Verursacher in Ludwigsburg flüchtet sich aus der Verantwortung Unfall: Bei Rot über die Ampel gefahren

Ludwigsburg - Glück im Unglück hat am Samstagnachmittag um 17 Uhr ein 48-Jähriger, der in seinem Mercedes mit seinen beiden acht und elf Jahre jungen Kindern in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt wurde. Die Schuld liegt laut Polizeibericht bei einem bisher Unbekannten, der mit seinem Wagen bei Rot losfuhr und den 48-Jährigen zum Ausweichen zwang. Dessen Manöver endete an einem Gehweggeländer, gegen das er mit dem Mercedes prallte.