Vertragsverhandlungen Neuer: Sachen werden offenbar gezielt nach außen getragen

Der Vertrag soll für FC Bayern und für ihn eine Win-Win-Situation sein, alle sollten glücklich damit sein. "Ich will meine Leistung bringen, für die Mannschaft da sein und alles dafür geben, dass wir den maximalen Erfolg haben - mit 100 Prozent Leidenschaft. Dafür müssen die Voraussetzungen stimmen, darum geht es gerade", sagte Neuer.

"Irritiert" und verärgert ist er allerdings, dass Inhalte der Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit gekommen sind. "Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können - so loyal, wie ich mich als Spieler und Kapitän dem Verein gegenüber auch verhalte. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich 'Wertschätzung' betrifft."

Er sei bei den Gesprächen ja nicht dabei. "Darum kann und will ich nicht mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen. Aber der Personenkreis dort ist ja überschaubar", sagte Neuer auf die Frage, ob er einen Maulwurf vermute. "Da sitzen zwar nur zwei, drei Leute mit am Tisch, aber die Informationen werden innerhalb des Vereins ja auch weitergegeben. Keine Ahnung, über welche Kanäle das dann nach draußen dringt. Es geht uns ja auch gar nicht darum, jetzt jemanden an die Wand zu stellen, sondern ums Grundsätzliche", meinte Berater Kroth.