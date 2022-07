Vertragskündigungen Weniger Umsatz bei Vodafone wegen Verbraucherschutz-Regeln

Auch im Mobilfunk-Segment hinterließ die Regelung Spuren. Stieg der Umsatz in diesem Service-Bereich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 noch um 2,4 Prozent, so lag das Plus im ersten Quartal nur noch bei 0,8 Prozent. Rechnet man Festnetz und Mobilfunk zusammen, so kam Vodafone in Deutschland im ersten Quartal auf einen Umsatz von 2,86 Milliarden Euro - das war ein Minus von 0,5 Prozent. Angaben zum Gewinn machte Vodafone Deutschland nicht.