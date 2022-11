Vertrag bis 2025 FC Bayern holt Basketball-Nationalspieler Niels Giffey

Der Neffe von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey spielte zuletzt für CB Murcia in Spanien. Der Vertrag wurde nach nur einem Monat aufgelöst. Zuvor war er für ein Jahr beim litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas aktiv, nachdem er sieben Jahre lang beim Bayern-Rivalen Alba Berlin gespielt hatte. Schon am Donnerstag kann es in der Euroleague zu einem Wiedersehen Giffeys im Trikot der Münchner mit seinem alten Verein kommen. Dann spielen die Bayern in der Hauptstadt.