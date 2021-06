Vertrag bis 2023 Bayern-Basketballer verlängern mit Erfolgscoach Trinchieri

Das sei in erster Linie dem Coach zu verdanken. "Mit jedem anderen Trainer dieser Welt hätte dieses Team vielleicht drei Spiele in der Euroleague gewonnen", hatte Sportdirektor Daniele Baiesi zuletzt schon nach der Bundesliga-Finalniederlage gegen Alba Berlin gesagt, als den personell gebeutelten Münchnern die Kraft ausging. Baiesi fühlt sich bestätigt in seiner Aussage von 2020, Trinchieri sei einer der drei besten Coaches in Europa. "Andrea hat unser Team in Höhen befördert, die vor einem Jahr unerreichbar zu sein schienen."

Coach als Top-Motivator

Als extremer Motivator trieb der Trainer seine Mannschaft, die im Gegensatz zu anderen Top-Teams keine nominell ganz großen Stars hatte, immer wieder zu Höchstleistungen und Comebacks. Den späteren Euroleague-Champion Anadolu Efes Istanbul etwa bezwangen die Münchner in der Hauptrunde sowohl auswärts als auch in der eigenen Halle.

Auf dem Weg an die internationale Spitze sehen die Bayern Trinchieri als den mitentscheidenden Mann. "Wir sind überzeugt, dass es mit ihm gemeinsam gelingen wird, mit dem Vorstoß in die europäische Spitze unsere mittelfristige Zielsetzung zu erreichen", sagte Präsident Herbert Hainer in der Mitteilung. Geschäftsführer Pesic unterstrich: "Dieses fast perfekte Jahr soll aber erst der Anfang sein."

Trinchieri wünscht sich nun freilich, dass so wenig Leistungsträger wie möglich im Sommer das Team verlassen. Trotz der starken Saison können die Münchner nämlich mit den ganz großen Euroleague-Clubs und deren finanziellen Möglichkeiten bei den Gehältern nicht mithalten. "Es ist klar, dass ich gern jeden Spieler der vergangenen Saison wieder zurückhaben möchte. Aber wir alle wissen, dass das sehr schwer zu realisieren sein wird", sagte Trinchieri. Dadurch, dass der Coach selbst bleibt, muss dem FC Bayern aber nicht bange werden.

