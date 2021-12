Verteidiger des VfB Stuttgart Warum Hiroki Ito immer mehr verblüfft

Hiroki Ito aber war es, der den weitaus größeren Anteil am Ende der Negativserie nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie hatte. Der zurückhaltende Abwehrspieler aus Japan zeigte eine überragende Leistung. Mit seiner Ruhe am Ball, seiner Abgeklärtheit und seinem sicheren Passspiel beeindruckte er nicht zum ersten Mal – gegen Mainz offenbarte der 22-Jährige auch noch ungeahnte Torjägerqualitäten: Mit seinem vermeintlich schwächeren rechten Fuß schlenzte er den Ball zum 1:0 in den Torwinkel – besser kann man es nicht machen.