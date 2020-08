Verteidiger des VfB Stuttgart mit Hüftproblemen Clinton Mola droht wochenlange Pause

Stuttgart - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss womöglich mehrere Wochen auf Außenverteidiger Clinton Mola verzichten. Der 19-Jährige klagt über eine Überlastungsreaktion in der Hüfte, wie die Schwaben am Montag mitteilten. In den kommenden Tagen stehen weitere Untersuchungen an. Dass der Engländer vom 22. bis 29. August mit ins Trainingslager ins österreichische Kitzbühel reist, gilt als unwahrscheinlich.