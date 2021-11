Verteidiger des VfB Stuttgart Der Fall Josip Stanisic – mit Folgen für Borna Sosa?

Stuttgart - Am Mittwochmittag meldete der FC Bayern einen weiteren positiven Coronatest. Der stammte von Josip Stanisic, das kroatische Talent befindet sich nun in häuslicher Isolation und fehlt den Münchnern im Spiel an diesem Freitag beim FC Augsburg. Was zunächst wie ein weiteres Corona-Problem des Rekordmeisters wirkt, wirft auch andernorts Fragen auf. Zum Beispiel bei 1899 Hoffenheim. Und beim VfB Stuttgart.