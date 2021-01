Versuchter Raub in Ludwigsburg Mann hat es auf Mobiltelefon abgesehen

VfB Stuttgart gegen FSV Mainz 05

Als Jürgen Klopp sein Bundesliga-Debüt feierte

Der VfB Stuttgart empfängt den FSV Mainz 05 in der Bundesliga. Kenner wissen: Da war doch was. Am 8. August 2004 startete eine deutsche Trainer-Weltkarriere bei diesem Duell in Stuttgart so richtig – eine Zeitreise mit vielen Anekdoten.