Versuchter Mord Nach Lkw-Attacke in Limburg: Prozess beginnt

Angeklagt vor dem Landgericht der Stadt ist ein 33 Jahre alter Mann unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. (Az.: 2 Ks 6170 Js 245370/19) Der Angeklagte soll demnach am Abend des 7. Oktober 2019 zunächst einen Lkw-Fahrer aus dessen Gefährt gezogen und sich dann selbst hinters Steuer gesetzt. Gut 300 Meter später soll er an einer Ampelkreuzung absichtlich in vor ihm wartende Wagen gefahren sein. Den Ermittlungen zufolge war der Lastwagen zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von etwa 44 Stundenkilometern unterwegs. Zehn Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben, 18 Menschen erlitten dabei Verletzungen. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen und kam später in Untersuchungshaft.