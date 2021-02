Versuchter Mord in Ludwigsburg 82-Jähriger sticht mit Küchenmesser auf Ehefrau ein

Der 82-Jährige wurde noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der gegen ihn beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes wurde in Vollzug gesetzt und er wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingewiesen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.