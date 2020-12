Versuchter Mord in Heilbronn-Biberach Mann in den Wald gelockt und mit Hammer attackiert

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen versuchtem Mord im Heilbronner Stadtteil Biberach. Ein 26-jähriger Deutscher soll am Montagabend gegen 19.30 Uhr einen 30-jährigen Türken zunächst unter einem Vorwand in den Wald in der Nähe des Vereinsheims gelockt haben. Dort angekommen versuchte er den Mann mit einem mitgebrachten Hammer zu erschlagen.Nach derzeitigem Ermittlungsstand verfehlte der Angreifer den 30-Jährigen bei einem gezielten Schlag gegen den Kopf nur knapp, woraufhin das Opfer die Flucht ergriff und sich so retten konnte.