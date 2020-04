Versuchte Körperverletzung in Kirchheim am Neckar Mann bespuckt Neunjährige

Die Polizei ermittelt derzeit wegen versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung gegen einen noch unbekannten Mann, der ein Kind bespuckt haben soll. Eine Neunjährige war am Dienstagabend, 31. März, gegen 19.30 Uhr in der Bertha-von-Suttner-Straße in Kirchheim am Neckar auf dem Fußweg unterwegs, als ihr der Gesuchte entgegenkam. Aufgrund der Corona-Abstandsregel sei sie dem Mann ausgewichen. Als sie sich auf Höhe des Unbekannten befand, soll er in ihre Richtung gespuckt, jedoch nicht getroffen haben.