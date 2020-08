Versuchte Festnahme in Ludwigsburg Bei Zugriff fällt ein Schuss

Das ganze Tohuwabohu ereignete sich gegen 15.10 Uhr im Bereich des Marstallcenters, wo laut Polizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zwei Personen festgenommen werden sollten. Während bei einem der beiden Verdächtigen tatsächlich die Handschellen klickten, nahm sein Komplize Reißaus mit einem silberfarbenen Pkw in unbekannte Richtung. Dabei fuhr der Flüchtende einen Polizisten an und verletzte ihn leicht. Bei dem Einsatz kam es zudem zu „einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen aber niemand zu Schaden kam“, wie die Polizei mitteilte. Die Fahndung nach dem Flüchtigen, in die auch ein Hubschrauber eingebunden ist, dauerten zunächst noch an. In der Ludwigsburger Innenstadt komme es dadurch zu Verkehrsbehinderungen, erklärte die Polizei kurz vor 16 Uhr.