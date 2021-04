Verstorbener Ehemann von Queen Elizabeth II. Prinz Philips herzogliche Spitzen

Lesen Sie auch: Alle Details zur Trauerfeier für Prinz Philip

Prinz Charles, sein ältester Sohn, sagte in einem Statement zum Ableben seines Vaters: „Er konnte Dummköpfe nur schwer ertragen.“ Wenn dem Herzog beispielsweise bei einem Termin etwas zu lange dauerte, das Fotografieren beispielsweise, konnte man ihn auch bei hochoffiziellen Anlässen schimpfen hören: „Oh, do get on with it!“ oder sogar „Just take the f*** picture!“.

Schon als junger Mann war Philip bewusst, dass er auf andere oft ruppig wirkte: „Ich bin unhöflich und ungezogen, und ich mache viele unpassende Bemerkungen, die andere Leute treffen, was mir im Nachhinein klar wird. Dann tut es mir immer leid, und ich versuche, die Angelegenheit wieder in Ordnung zu bringen“, schrieb er einem Verwandten. Und auch die engste Familie war vor seinen Spitzen nicht sicher: Seine Tochter Anne, eine ausgesprochene Pferdenärrin, charakterisierte er wenig taktvoll: „Wenn es nicht furzt oder Heu frisst, ist sie nicht interessiert.“ Seine Frau, Queen Elizabeth II., soll der Prinzgemahl angeblich „Kohlkopf“ oder „Würstchen“ genannt haben. Und meinte das ausgesprochen liebevoll.