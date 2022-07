Versteigerung in Rielingshausen Drei Ortsschilder haben neue Besitzer

Das zweite Ortsschild mit dem Aufdruck Marbach sicherte sich Oliver Dundiew. Der Rielingshäuser hängt es aber andersherum in seinem Büro auf, denn auf der Rückseite steht „sechs Kilometer nach Rielingshausen“. „Ich wollte gerne was für einen guten Zweck machen“, sagt er. Ein wahres Bietergefecht um das Rielingshauser Schild entwickelte sich zwischen dem Urgestein Heinz Essig und Horst Klingler, doch letztlich sicherte sich Klingler die Erinnerung für 145 Euro. „Vielleicht hänge ich es an unsere Hauswand. Mal sehen, was meine Frau dazu meint“, sagt Horst Klingler.

Im Zeichen von 50 Jahre Eingemeindung

Sowohl das Bürgerfest als auch das Bildhauersymposium standen unter dem Motto von 50 Jahre Eingemeindung von Rielingshausen nach Marbach. „Das Zusammenwachsen ist ein stetiger Prozess“, sagt Markus Esslinger, der mit Wolfgang Specht, Michael Beck und Jens Knittel das Bürgerfest organisiert hat.

Es ist viel passiert in 50 Jahren: Nicht nur die Gebäude wurden saniert und Straßen mit Bäumen und Pflasterbelag verschönert – auch die teils uralten Kanäle wurden erneuert. Wegen des Jubiläums wurde auch an zwei statt an nur einem Tag in der 2800 Einwohner fassenden Gemeinde gefeiert. Stolz war Knittel, dass die Vereine voll dabei und mit 21 Ständen vertreten waren und es eine hohe Identifikation in der Gemeinde gebe. „So viele Vereine waren noch nie dabei. Deshalb überlegen wir, ob wir künftig immer an zwei Tagen feiern wollen.“