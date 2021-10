Versteckte Kosten beim Carsharing-Giganten Das aktuelle Preismodell von Share Now

Versteckte Kosten bei Share Now Drop-Off-Zonen

Die Preise für eine Automiete über Share Now lassen sich mit Hilfe der Preismodelle recht gut kalkulieren. Was bei Share Now jedoch häufig vergessen wird, sind die sogenannten Drop-Off-Zonen. Um die Miete eines Fahrzeuges zu beenden, kann das Auto innerhalb des Geschäftsgebiets kostenfrei abgestellt werden.

Wer den Wagen etwas außerhalb abstellen möchte, beispielsweise in einem äußeren Stadtteil, muss allerdings gegebenenfalls eine Gebühr zwischen 2,99 Euro und 9,99 Euro zahlen. Denn außerhalb des Stadtkerns befindet man sich schnell in sogenannten Drop-Off-Zonen. Diese gehören nicht mehr zum Geschäftsgebiet, sondern sind nur Teil davon, erklärt das Unternehmen auf seiner Webseite. In manchen Fällen erhebe der Anbieter sogar eine Gebühr, wenn man die Miete von einer Drop-Off-Zone aus startet. Wo genau diese Zonen in den jeweiligen Städten sind, listet Share Now auf der Webseite.