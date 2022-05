Versorgungsengpass in den USA Die Babymilch kommt mit dem Militärflugzeug an

Die erste Notration aus Europa reicht für insgesamt 1,5 Millionen Babyflaschen. Und es wird nicht die letzte sein, die an Bord von US-Militärtransportern von der deutschen US Air Base in Ramstein aus über den Atlantik geflogen wird. Denn bis im reichsten Land der Welt selbst wieder genug Säuglingsmilch produziert wird und in den Regalen der Geschäfte steht, dürften mindestens noch sechs Wochen vergehen. Das sagt der Chef von Abbott Nutrition, Robert Ford, dessen Werk in Sturgis im US-Bundesstaat Michigan wegen bakteriellen Verunreinigungen geschlossen werden musste. Die Gesundheitsbehörde FDA hatte strenge Auflagen erlassen, nachdem zwei Säuglinge durch bakteriell kontaminierte Babymilch aus dem Abbott-Werk ums Leben gekommen waren. Aufgrund des hohen Konzentrationsgrads der Branche sorgte die Schließung des Werks im Februar für den Wegfall von rund einem Drittel der gesamten Versorgungskapazität in den USA. Seitdem leeren sich die Regale in den Supermärkten und lösten unter Eltern Panik aus, die verzweifelt nach Nahrung für ihre Säuglinge suchen.