Versorgung mit schnellem Internet Verwirrung um Glasfaseranschluss

Manfred Kopp glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. „Ihr Gebäude kann nicht an das Glasfasernetz angeschlossen werden“, stand vor kurzem in einer E-Mail der Telekom. Dabei war das Gebäude in der Schwalbenstraße in Höpfigheim bereits an das Glasfasernetz angeschlossen – Anfang des Jahres hatte eine Baufirma als Subunternehmer der Telekom die Glasfaserkabel bis ins Untergeschoss des Sechs-Familien-Hauses gelegt. In seiner Mail an die Telekom hatte Manfred Kopp lediglich abklären wollen, wie der Anschluss nunmehr in die Wohnung gelegt wird – darauf kam die obige Antwort, nach der der Höpfigheimer die Welt nicht mehr verstand. Auf zwei weitere Mail-Anfragen an das Bonner Telekommunikationsunternehmen bekam er gar keine Antwort mehr und wandte sich dann ein wenig ratlos an unsere Zeitung. „Die Telekom hatte im vergangenen Jahr massiv für den Glasfaseranschluss in Steinheim geworben und hat seit September alle Häuser, deren Eigentümer das beantragt hatten, ans Glasfasernetz angeschlossen“, berichtet er. Nachdem der Subunternehmer die Kabel ins Untergeschoss gelegt hatte, sei ein Telekom-Mitarbeiter bei ihm gewesen, um mit ihm über die Details des Anschlusses in die Wohnung zu sprechen, da dies durch die Telekom gemacht werden sollte.