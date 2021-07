Versicherungsschutz Wie Sie Ihr Trampolin versichern

Schäden am Trampolin Am Trampolin selbst sind Schäden nicht immer durch die Hausratversicherung gedeckt. Es kommt auf die Formulierung in den Versicherungsbedingungen an. Darauf macht die Universa-Versicherung aufmerksam. Bei manchen Angeboten sind nur Gartengeräte und Gartenmöbel auf dem Grundstück gegen Sturm, Hagel und einfachen Diebstahl versichert. Das Trampolin gilt aber als „Spiel- und Sportgerät“. Trampolin-Besitzer sollten deswegen im Vorfeld mit ihrem Versicherer abklären, ob und in welchen Fällen Versicherungsschutz besteht. Bei neueren Tarifen sind Gartentrampoline oft automatisch mitversichert.