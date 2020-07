Verschuldeter Bundesligist Schalke 04 erhält Landesbürgschaft

Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst hatte zuletzt bestätigt, dass der Club schon früher eine Landesbürgschaft in Anspruch genommen habe. "In vielen anderen Branchen ist es völlig selbstverständlich, das Instrument der Landesbürgschaft zu nutzen." Es sei klar, dass es nicht genutzt werden könne, um damit etwa Spieler zu finanzieren, meinte Jobst. Zudem wolle der Club eine künftige Gehaltsobergrenze für neue Spieler einführen: "Zusätzlich werden wir uns intern ab sofort eine Richtlinie auferlegen für ein maximales Gehaltsgefüge in Bezug auf die Neuverpflichtung von Spielern." Die Grenze soll bei etwa 2,5 Millionen Euro im Jahr liegen.