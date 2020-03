Verschlechterte Absatzlage Audi-Bänder stehen ab Montag still

Die Bilanzpressekoneferenz des Münchner Konkurrenten BMW soll am Mittwoch per Webcast stattfinden. "Die Werke der BMW Group und des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive in China laufen regulär. Es gibt derzeit keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in unserer Lieferkette", sagte eine Sprecherin am Dienstag. In Deutschland beschäftigt BMW 90.000 Mitarbeiter.

Auch bei dem zur VW-Tochter Traton gehörenen Lastwagenbauer MAN läuft die Produktion derzeit weiter. Das weitere Vorgehen werde aber geprüft, sagte eine Traton-Sprecherin in München. Die MAN Truck und Bus SE beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter in München und Nürnberg, 2400 in Salzgitter. Volkswagen will an den meisten deutschen Standorten nach Freitag für voraussichtlich zwei bis drei Wochen pausieren.

Beim fränkische Auto- und Industriezulieferer Schaeffler läuft die Produktion derzeit. Über mögliche weitere Schritte zu entscheiden, sei es zu früh, teilte das Unternehmen mit.