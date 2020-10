Verschärfte Regeln im Landkreis Schwellenwert überschritten

Ludwigsburg - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ludwigsburg lag am Mittwoch bei 51,5, womit der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten wurde. Deshalb veröffentlichte das Kreishaus umgehend eine am Donnerstag, 15. Oktober, in Kraft tretende Allgemeinverfügung mit weiteren Schutzmaßnahmen gegen Covid-19. „Die Lage ist ernst. Mit den Maßnahmen hoffen wir, die weitere Ausbreitung des Virus eindämmen zu können. Dabei sind wir darauf angewiesen, dass uns die Bürger*innen im Kampf gegen Covid-19 unterstützen, indem sie die Maßnahmen einhalten. Deshalb appellieren wir an die Vernunft der Menschen – im Interesse aller“, wird Landrat Dietmar Allgaier in einer Pressemitteilung zitiert.