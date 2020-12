Versammlung in Marbach aufgelöst Querdenker ziehen durch die Innenstadt

Polizeisprecher Peter Widenhorn bestätigte am Dienstag nochmals die am Vorabend von seinem Präsidiumskollegen getroffenen Aussagen. Dass die Abstandsregeln nicht eingehalten worden seien, habe man leicht sehen können. Im Übrigen glaube er nicht an einen Spontanzug, so Widenhorn: „Ich gehe davon aus, dass das geplant war. Die Querdenker haben versucht, mit uns ein bisschen Katz und Maus zu spielen.“

Generell gehe die Tendenz seiner Beobachtung nach dahin, dass man so etwas vorbereite, um die Auflagen der Versammlungsbehörde auszuhebeln. „Und das kann man natürlich nicht hinnehmen.“ Eine solche Tendenz erkennt auch Marbachs Bürgermeister Jan Trost: „Das Muster ist grundsätzlich vergleichbar mit dem, was vor kurzem in Ludwigsburg am Forum geschehen ist.“

Ein Verbot von vornherein ist aber heikel. Zum einen sei, betont etwa Jan Trost, das Demonstrationsrecht ein sehr hohes Gut, wobei aber bedacht werden müsse, dass der Schutz der Gesundheit und die Einhaltung von Regeln ebenso wichtig seien. Landratsamtssprecher Fritz schließt zwar nicht aus, dass das Verbot einer Versammlung als zulässige Maßnahme in Betracht kommen könne, wenn die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln von vornherein als nicht gewährleistet erscheine, betont aber: „Eine solche Maßnahme bedarf stets einer umfassenden Würdigung des Einzelfalls.“ Aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen sei die Verhängung verschärfter Auflagen, wie etwa die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, derzeit regelmäßig erforderlich. Auch hier sei allerdings jeder Einzelfall individuell zu betrachten.

Und warum hat die Polizei nicht stärker eingegriffen, wenn es Verstöße gegen die Hygieneauflagen gab? Die Demonstranten seien friedlich und entspannt gewesen, sagt Polizeisprecher Widenhorn. „Und das ist dann immer eine Frage der Rechtsmittelabwägung, weil es auch darum geht, eine Eskalation zu vermeiden.“

Im Anschluss an die Veranstaltung seien jedoch sieben Personen angezeigt worden, weil es sich dabei um eine Ansammlung zu vieler Haushalte gehandelt habe, so der Einsatzleiter Frank Barthel.