Verpflichtende Coronatests, Schulöffnungen und Kinderbetreuung: Eine Rechnung mit vielen Unbekannten

Erzieher keiner Gefahr aussetzen

Als Verwaltung wolle man deshalb selbst die Entscheidung treffen, auch die Kindergärten in der Gemeinde in diesem Fall zuzumachen oder wieder auf Notbetrieb umzustellen. Dafür wollte der Rathauschef die Rückendeckung des Gemeinderats – die er auch bekam. Obwohl der Gemeinde damit erneut Einnahmen in Höhe von rund 30 000 Euro fehlen würden. „Es kann aber nicht angehen, dass wir unsere Erzieher einer solchen Gefahr aussetzen in einer Zeit, in der die Krankenhäuser an ihren Kapazitätsgrenzen sind.“ Die vom Land vor rund drei Wochen versprochenen Selbsttests würden bis heute fehlen, monierte Trettner. „Wir haben jedoch selbst welche angeschafft für die Schulen und Kitas und dafür erneut rund 25 000 Euro ausgegeben, um einen Schul- und Kitabetrieb zu ermöglichen – sollte die Inzidenz unter der 200er Marke liegen. „Dass das Testen wichtig sei, habe man in Pleidelsheim jetzt schon dreimal erlebt. „Da waren die Selbsttests morgens vor der Schule positiv und auch der PCR-Test im Nachhinein dann. Man sieht also: Es macht Sinn“, so der Pleidelsheimer Bürgermeister.