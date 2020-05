Vermutlich Streit bei Trinkgelage in Steinheim 55-Jähriger verletzt 22-Jährigen mit Messer

Zu einer Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.35 Uhr in einer Wohnung in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim gekommen. Laut Polizeipräsidium Ludwigsburg verletzte ein 55-jähriger Mann dabei einen 22-Jährigen mit einem Messer. Die Tatwaffe drang, wie sich herausstellte, nicht allzu tief ein. Der Betroffene wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und wurde genäht.