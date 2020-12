Vermarktungsstrategie Christopher Nolan schimpft über Warners Streamingplan

Warner sprach zwar von einem "einzigartigen Einjahresplan", Insider bezweifeln jedoch, dass der Konzern tatsächlich zu einer klassischen Strategie zurückkehren wird. Als erster Film soll "Wonder Woman 1984" noch in diesem Jahr nach dem Model starten. 2021 sollen 17 Filme, darunter Blockbuster wie "The Suicide Squad", "Godzilla vs. Kong", "Dune" und "Matrix 4", in den USA parallel zum Kinostart im Stream verfügbar sein. Ein Film von Christopher Nolan ist nicht dabei.