Vermächtnis Jens Harzer bewahrte den Iffland-Ring neben Unterhosen auf

Der Schauspieler ist seit vielen Jahren Ensemble-Mitglied am Hamburger Thalia Theater und seit 2018 auch am Schauspielhaus Bochum zu sehen. Deshalb habe er auch in der Corona-Krise "nicht die existenziellen Sorgen, die sehr viele freischaffende Kollegen haben", sagte er. Es sei nun die Aufgabe der Theater-Direktoren, mit den Kulturpolitikern darauf zu achten, dass es nicht dauerhaft Einsparungen bei den Zuwendungen an Theater gebe.

© dpa-infocom, dpa:210122-99-125687/2