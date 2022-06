Verluste bei Dogecoin Vorwurf Schneeballsystem – Krypto-Investor verklagt Elon Musk

Buffett und Gates stellen Kryptowährungen infrage

In dem Text wird auf Aussagen von Investoren wie Warren Buffett und Technologie-Experten wie Bill Gates verwiesen, die den Wert von Kryptowährungen grundsätzlich infrage stellen. Johnson will Schadensersatz in dreifacher Höhe von 86 Milliarden Dollar einklagen, was den Rückgang des Marktwertes von Dogecoin seit Mai 2021 entspreche. Die Gesamtsumme würde grob der Hälfte des deutschen Bundeshaushaltes https://de.statista.com/statistik/daten/studie/449433/umfrage/bundeshaushalt-ausgaben-nach-ressorts entsprechen. Zudem sollen Musk und seine Konzerne von dem Gericht untersagt werden, Werbung für Dogecoin zu machen. Auch soll der Handel mit der Kryptowährung als eine Form des Glücksspiels eingestuft werden.