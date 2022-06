Verleumdungsprozess Amber Heard beklagt Stimmungsmache in den sozialen Medien

Unmittelbar nach dem Urteil hatte sich Heard enttäuscht gezeigt: "Die Enttäuschung, die ich heute fühle, kann man nicht in Worte fassen", schrieb sie auf Twitter. Dass die Jury ihr trotz eines "Bergs an Beweisen" größtenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen Rückschritt für andere Frauen in ähnlicher Situation.

Weitere Teile des Interviews mit Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie sollten an diesem Dienstag, am Mittwoch und am Freitag ausgestrahlt werden.