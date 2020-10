Verletzung von Waldemar Anton Diese Alternativen hat der VfB Stuttgart in der Abwehr

Die Reihen der Verletzten haben sich in den vergangenen Tagen ansonsten gelichtet. Nicolas Gonzalez hat seinen Muskelbündelriss in der Hüfte offensichtlich auskuriert. Am Montag beim Start in die Trainingswoche nach einem freien Wochenende mischte der Argentinier wieder voll mit. Genauso wie Erik Thommy und Philipp Förster, die ebenfalls lange verletzt waren und zuletzt nur individuell trainieren konnten.