Verletzter Stürmer des VfB Stuttgart Das ist der Stand bei Sasa Kalajdzic

Stuttgart - Am Donnerstag gab es für den VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo eine gute und eine schlechte Nachricht: Stürmer Sasa Kalajdzic – das war die schlechte – konnte noch nicht wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Der Österreicher laboriert noch immer an den Folgen eines Blutergusses in der Wade und absolvierte ein individuelles Programm. Noch allerdings besteht die Hoffnung, dass Kalajdzic an diesem Freitag ins Training einsteigen kann. Damit könnte er auch eine Option fürs so wichtige Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Liveticker) sein.