Verletzter Angreifer des VfB Stuttgart Darum gewährt der VfB Nicolas Gonzalez Heimaturlaub

Stuttgart/Buenos Aires - Statt bei frostigem Winterwetter in Stuttgart kann sich Nicolas Gonzalez an milden 25 Grad erfreuen. Der Angreifer des VfB Stuttgart weilt in seiner Heimat Argentinien, um dort seine Verletzung auszukurieren, die er sich am vorletzten Spieltag beim 2:5 in Leverkusen zugezogen hat. Wegen eines Muskelfaserrisses fällt der Angreifer mehrere Wochen aus.