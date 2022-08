Verleihung Drei Rap-Stars geben bei den MTV Awards den Ton an

Zuvor war schon bekannt geworden, dass Minaj mit dem Ehrenpreis "Michael Jackson Video Vanguard Award" ausgezeichnet wird. Die Trophäe zollt dem Einfluss des jeweiligen Preisträgers auf die Musikszene Tribut. Sie wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben. Die "Chun-Li"-Rapperin ist zudem in der Sparte Bestes Hip-Hop-Video für ihre Single "Do We Have a Problem?" gemeinsam mit Rapper Lil Baby nominiert.